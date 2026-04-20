2026年でデビュー20周年を迎えた佐々木希さん。待機作も複数控えており、ドラマ、映画、CM、ブランドプロデュース業にとますます精力的に活動している。「自信がなかった私が20年も続けてこられたなんて感慨深い」と芸能生活20周年を振り返る。今回は、秋田でのびのびと育った佐々木さんが、「まさか自分が!?」と驚きの早さで決まった芸能界デビューから上京したてまでのはじまりの物語をお伝えする。バイト先での出会いがデビュー