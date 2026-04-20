【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、イラン船籍の貨物船が米軍によるイランの港湾封鎖を破ろうとしたため、オマーン湾で停止させ管理下に置いたと交流サイト（SNS）で発表した。米海軍艦艇が貨物船の機関室に穴を開けて止めたといい、拿捕したとみられる。トランプ氏は、貨物船について「過去の違法行為により米財務省の制裁対象となっていた。完全にわれわれの管理下にあり、積み荷を確認している」と言及した。米