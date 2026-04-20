◇タイトル「知人が救急車で運ばれたので病院に行こうと」警察官が不審な車を発見 酒気帯び運転で男逮捕 札幌市◇本文札幌・豊平警察署は2026年4月19日、酒気帯び運転の疑いで自称・札幌市白石区の建設作業員の男（51）を逮捕しました。男は4月19日午後11時15分ごろ、札幌市豊平区美園12条6丁目付近の道路を、酒気を帯びた状態でワンボックスカーを運転した疑いが持たれています。警察によりますと、当時、警ら中の警察官が