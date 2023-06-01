SixTONES松村北斗（30）が、24日から全国放送されるスローライフゲーム『ぽこあポケモン』の新テレビCMに出演する。松村がデザインした街を初公開し、タレントの指原莉乃（33）、狩野英孝（44）ら共演者を招いて交流する姿が描かれる。マルチプレーを体験した松村は「自分が持っているアイテムを人に見せたいという気持ちがプレーしていると出てきます。ソロプレーとマルチプレーでだいぶ醍醐味（だいごみ）が変わりますね！」