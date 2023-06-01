任期満了に伴う滋賀県近江八幡市長選が19日投開票され、元衆院議員徳永久志氏（62）が、元県議重田剛氏（62）＝自民推薦＝ら3氏を破り初当選した。いずれも無所属新人。投票率は48.52％だった。徳永氏は立憲民主党衆院議員や民主党参院議員時代の知名度を生かし、混戦を制した。重田氏は現職の後継指名を受け、自民党の衆院議員らが支援したが及ばなかった。いずれも元市議の青木勝治氏（63）、竹尾耕児氏（43）は広がりを欠
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