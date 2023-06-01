AIやITの高度な技術を身につけると収入アップにつながる可能性が高いとして、神奈川県横須賀市は今年度、国指定の講座を受けた市民に市独自の補助金を出す制度をスタート。18日、説明会が開かれ、IT業界に転職した女性が「在宅勤務が可能で子育てと両立できる。迷っているなら是非飛び込んでみて」など語りました。◇横須賀市で行われた説明会には、市民約30人が参加しました。高度なIT技術を学ぶ特定の講座を受講・修了した人には