歌手の松山千春が１９日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。勘違いを“謝罪”した。松山は現在、「デビュー５０周年記念松山千春コンサート・ツアー２０２６春」を開催中。先週も各地を回り、岩手・盛岡（１４日）、宮城・仙台（１６日）での公演を終えたことを報告した。「無事終了させていただきまして。多摩から始まったコンサートなん