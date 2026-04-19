◆陸上▽兵庫リレーカーニバル最終日（１９日、神戸ユニバー競技場）グランプリ男女９種目が行われ、女子やり投げは２０２２、２５年世界陸上代表の武本紗栄（オリコ）が優勝した。５回目の投てきで、２００２年に三宅貴子が記録した５７メートル７４の大会記録を大きく更新する５９メートル６８をマークした。地元・神戸市出身。大声援に武本は「いいところを見せなアカン」と前半は気負いがあったと明かした。地肩の強さに頼