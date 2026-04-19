[4.19 ベルギー・リーグプレーオフ1第3節](Planet Group Arena)※20:30開始<出場メンバー>[ゲント]先発GK 33 ダヴィ ローフDF 4 橋岡大樹DF 44 シーベ・ファン・デル・ヘイデンDF 57 M. VolckaertMF 8 ミハウ スコラシュMF 20 ティアゴ アラウージョMF 22 レオナルド ロペスMF 24 ホン・ヒョンソクMF 27 T. De VliegerFW 7 ウィルフリード・カンガFW 21 マックス・ディーン控えGK 30 K. PeersmanDF 29 ジャン=ケヴィン デュ