[4.19 ベルギー・リーグプレーオフ1第3節](Planet Group Arena)

※20:30開始

<出場メンバー>

[ゲント]

先発

GK 33 ダヴィ ローフ

DF 4 橋岡大樹

DF 44 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 57 M. Volckaert

MF 8 ミハウ スコラシュ

MF 20 ティアゴ アラウージョ

MF 22 レオナルド ロペス

MF 24 ホン・ヒョンソク

MF 27 T. De Vlieger

FW 7 ウィルフリード・カンガ

FW 21 マックス・ディーン

控え

GK 30 K. Peersman

DF 29 ジャン=ケヴィン デュベルヌ

DF 54 H. Vernemmen

MF 10 A. Omgba

MF 15 伊藤敦樹

MF 37 A. Kadri

FW 11 M. Sonko

FW 45 H. Goore

FW 75 I. Cisse

監督

Rik De Mil

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 3 畑大雅

DF 5 谷口彰悟

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

MF 38 松澤海斗

FW 42 後藤啓介

控え

GK 21 マット・レンドファー

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

DF 23 J. Pupe

MF 11 イサイアス・デルプポ

MF 14 ライアン・マーレン

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 77 O. Diouf

監督

ワウテル ヴランケン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります