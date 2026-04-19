ゲントvsシントトロイデン スタメン発表
[4.19 ベルギー・リーグプレーオフ1第3節](Planet Group Arena)
※20:30開始
<出場メンバー>
[ゲント]
先発
GK 33 ダヴィ ローフ
DF 4 橋岡大樹
DF 44 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 57 M. Volckaert
MF 8 ミハウ スコラシュ
MF 20 ティアゴ アラウージョ
MF 22 レオナルド ロペス
MF 24 ホン・ヒョンソク
MF 27 T. De Vlieger
FW 7 ウィルフリード・カンガ
FW 21 マックス・ディーン
控え
GK 30 K. Peersman
DF 29 ジャン=ケヴィン デュベルヌ
DF 54 H. Vernemmen
MF 10 A. Omgba
MF 15 伊藤敦樹
MF 37 A. Kadri
FW 11 M. Sonko
FW 45 H. Goore
FW 75 I. Cisse
監督
Rik De Mil
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 5 谷口彰悟
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 38 松澤海斗
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
MF 11 イサイアス・デルプポ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
※20:30開始
<出場メンバー>
[ゲント]
先発
GK 33 ダヴィ ローフ
DF 4 橋岡大樹
DF 44 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 57 M. Volckaert
MF 8 ミハウ スコラシュ
MF 20 ティアゴ アラウージョ
MF 22 レオナルド ロペス
MF 24 ホン・ヒョンソク
MF 27 T. De Vlieger
FW 21 マックス・ディーン
控え
GK 30 K. Peersman
DF 29 ジャン=ケヴィン デュベルヌ
DF 54 H. Vernemmen
MF 10 A. Omgba
MF 15 伊藤敦樹
MF 37 A. Kadri
FW 11 M. Sonko
FW 45 H. Goore
FW 75 I. Cisse
監督
Rik De Mil
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 5 谷口彰悟
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 38 松澤海斗
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
MF 11 イサイアス・デルプポ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります