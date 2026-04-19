w-inds.が、デビュー25周年を記念した再録シリーズプロジェクトの第2弾となる「Endless Moment(Re-Recording」を4月22日から配信リリースする。このRe-Recordingシリーズは、w-inds.の最初のアルバム『w-inds. 〜1st message〜』に収録されていた12曲を、今のw-inds.が再録し12ヶ月連続でリリースするもの。3月14日より配信開始となった「Forever Memories(Re-Recording)」に続く今作、そして来月以降のリリースも楽しんでいただき