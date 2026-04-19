俳優の内藤剛志（70）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演し、父の職業について語った。これまで30作品以上で刑事役を演じるなど多くの連続ドラマに出演。1995〜2001年には27クール、81カ月連続で連ドラ出演の“偉業”を達成した。大阪出身で子供の頃は児童劇団に所属していた。「父親はNHKの局員です。ドラマのスイッチャーでした」と明かすと、MCの加藤浩次らは“えーっ!!”と驚き。「小学