福原愛さん卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が19日までに自身の公式サイトで出産を報告した。「母子ともに健康で、穏やかに過ごしております。今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます」とつづった。福原さんは、卓球の五輪台湾代表だった江宏傑さんと2児をもうけ、2021年に離婚。長男の親権を巡って対立していた江さんと24年に和解した。昨年には再婚と妊娠が