『Disney Winnie the Poohくまのプーさんストーリーアート絵本』『Disney Winnie the Poohくまのプーさんプー語録』（ともに講談社）が2026年4月16日（木）に発売された。 【写真】「小さく太ってる、そんな自分が大好き」 2026年に原作100周年を迎える「くまのプーさん」。アニバーサリーイヤーを記念して講談社より過去作品を収録した特別愛蔵版、そ