『くまのプーさん』原作100周年　特別愛蔵版と語録集が登場

『Disney Winnie the Pooh くまのプーさん ストーリーアート絵本』『Disney Winnie the Pooh くまのプーさん プー語録』（ともに講談社）が2026年4月16日（木）に発売された。

【写真】「小さく太ってる、そんな自分が大好き」

2026年に原作100周年を迎える「くまのプーさん」。アニバーサリーイヤーを記念して講談社より過去作品を収録した特別愛蔵版、そして作中の台詞がまとめられた書籍の2冊が同時発売。

『Disney Winnie the Pooh くまのプーさん ストーリーアート絵本』には『プーさんとはちみつ』『プーさんと大あらし』『プーさんとティガー』を収録し、カバーに箔をあしらった「ストーリーアート絵本」。ストーリー展開やキャラクターの動きに合わせたテキストが随所にちりばめられている。

一方の『Disney Winnie the Pooh くまのプーさん プー語録』はプーさんと仲間たちの言葉を集めた、作品中のセリフを一つひとつ紹介する書籍。「何もしない時間」や「ありのままの自分」を全力で肯定してくれたり「今、この瞬間を味わう」ことに気づかせてくれる内容となっているという。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）