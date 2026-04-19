向かったのは、スタンプツアー2度目となるオーストラリア！舞台は北部の街・ダーウィン。狙う珍獣はエリマキトカゲ。探索は2日間！しかし、広大なダーウィンでエリマキトカゲを探すのは至難の業。そこで協力してくれるのは、自称“ダーウィンを知り尽くした男”ピーターさん。まずはピーターとともに、目撃情報がある場所へ向かう。道中で見つけたのが、聖堂シロアリの蟻塚。大きなものには200万匹ものシロアリが暮らしているとい