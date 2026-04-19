神奈川県の藤沢市と鎌倉市を結ぶ江ノ島電鉄は20年ぶりに新型車両を導入し、出発式を行いました。【映像】富士山を背景に走る新型車両「700形」（出発の瞬間も）今回導入された「700形」と呼ばれる車両は江ノ電の伝統的なデザインを残しつつ、未来を見据えたシャープなデザインになっています。室内の座席は座っている乗客の視線が海側を向くように配置が工夫されていて、非日常の観光だけでなく通勤通学といった日常でも美しい