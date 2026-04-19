Furui Rihoが2026年9月に＜Furui Riho Billboard Live Tour 2026 -The Garden-＞を開催することを発表した。本日19日に、最新アルバム『Letters』を携えた初のホールツアー＜Furui Riho Hall Tour 2026 -Letters-＞のファイナルをカナモトホールで迎えたFurui Riho。その公演上で発表された新たなBillboard Live Tourは、2024年開催の＜Furui Riho Billboard Live Tour -Do What Makes You Happy-＞以来の2度目の開催となる。また