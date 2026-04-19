Furui Riho、初の海外公演を含むビルボードライブツアー開催を発表
Furui Rihoが2026年9月に＜Furui Riho Billboard Live Tour 2026 -The Garden-＞を開催することを発表した。
本日19日に、最新アルバム『Letters』を携えた初のホールツアー＜Furui Riho Hall Tour 2026 -Letters-＞のファイナルをカナモトホールで迎えたFurui Riho。その公演上で発表された新たなBillboard Live Tourは、2024年開催の＜Furui Riho Billboard Live Tour -Do What Makes You Happy-＞以来の2度目の開催となる。また、今回は東京・大阪公演に加え自身初となる海外単独公演として台北での開催も決定した。
チケットについて、東京・大阪公演は4月19日21:00から4月26日23:59までオフィシャルファンクラブ「DAYSY」でのファンクラブ先行を受け付けている。
■＜Furui Riho Billboard Live Tour 2026 -The Garden-＞
▼大阪・東京公演
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2026/9/11(金)
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
【大阪詳細】https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21376
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2026/9/13(日)
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
【東京詳細】https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21377
メンバー
Furui Riho（Vo）
友田ジュン（Pf）
坂本 遥（Gt）
まきやまはる菜（Ba）
守真人（Dr）
Ma-chang（Cho）
チケット料金
【大阪】
BOXシート 20,900円(税込) ※ペア販売
S指定席 9,900円(税込)
R指定席 8,800円(税込)
カジュアルシート 8,300円(税込)※1ドリンク付
【東京】
DXシートDUO 22,000円(税込)※ペア販売
DUOシート 20,900円(税込)※ペア販売
DXシート カウンター 11,000円(税込)
S指定席 9,900円(税込)
R指定席 8,800円(税込)
カジュアルシート 8,300円(税込)※1ドリンク付
発売日
2026/4/19(日)21:00〜2026/4/26(日)23:59＝ファンクラブ先行（e+）抽選
2026/5/8(金)正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026/5/15(金)正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
■Furui Rihoオフィシャルファンクラブ「DAYSY」
https://daysy.club/
▼台湾公演（台北）
【ビルボードライブ台北】（1日2回公演）
2026/9/26日(土)
1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00
【台北詳細】https://www.billboardlivetaipei.tw/en/events/furuiriho2026
メンバー
Furui Riho（Vo）
友田ジュン（Pf）
坂本 遥（Gt）
まきやまはる菜（Ba）
守真人（Dr）
Ma-chang（Cho）
チケット料金
Standard Seat：NTD 1,800
Casual Seat：NTD 1,600
Premium Seat：NTD 2,200
Luxury Seat：NTD 2,000
Pair Seat (Box)：NTD 4,400 (1名あたり NTD 2,200）
※チケット料金にはウェルカムドリンク1杯が含まれていますが、その他の飲食代は含まれておりません。
発売日
2026/5/15(金)11:00（台湾時間）／12:00（日本時間）
購入サイト：billboardlivetaipei.tw（Billboard Live TAIPEI公式サイト）
※チケット購入には、Billboard Live TAIPEI公式サイトでの無料会員登録が必要です。事前のログインを推奨いたします。
※お支払い方法はクレジットカードまたはApple Payのみとなります。チケットはすべて電子チケット（QRコード）での発行となり、紙チケットのご用意はございません。
※ビルボードライブ台北公演ではファンクラブ先行はありません。
◾️3rdアルバム『Letters』
2026年3月4日（水）リリース
購入リンク：https://FuruiRiho.lnk.to/letters_CD
○初回限定盤
PCCA-06455 5,500円（税込）
・三方背ブックケース仕様
・レターセット風歌詞カード入り
・NeSTREAM LIVE視聴用シリアルコード封入／デジタル映像特典
※視聴期限：2031年3月3日 23:59まで
○通常盤（CDのみ）
PCCA-06456 3,300円（税込）
▼CD収録曲
01 ハードモード
02 MONSTER（フジテレビ系『サン！シャイン』 2025年4月・5月エンディングソング）
03 Hello（TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌）
04 太陽になれたら
05 そのうち
06 ちゃんと（フジテレビ系『ジャンクSPORTS』 エンディングテーマ［2025年7月〜9月］）
07 言えないわ
08 愛泣きて
09 Tomorrow
10 灯台
11 Letters
▼初回限定盤映像特典内容
Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-
Live at EX THEATER ROPPONGI/2025.11.24
01 Purpose
02 言えないわ
03 Friends
04 ちゃんと
05 SAPPORO TOKYO
06 I’m free
07 LOA
08 Hello
09 Your Love
＋
Documentary “Letters：Draft”
▼ショップ別予約購入特典
Amazon：メガジャケ(ライブカットver.)
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
タワーレコード/タワーレコードオンライン：メッセージポストカード（タワーレコードver.）
HMV・HMV&BOOKS/HMVオンライン：ステッカー
北海道ショップ限定：ポストカード
（北海道ショップ限定ポストカード対象店舗：https://www.furuiriho.com/news_info/3016/）
※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入をお勧めいたします。
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関連リンク
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