ゲリラ豪雨が近年、激しさを増しています。観測史上最大レベルの猛烈な雨に見舞われたらどうなってしまうのでしょうか。体験できる施設を取材しました。たたきつけるように降る雨の中、人々が歩くのは、防災技術を研究・開発する「防災科学技術研究所」です。年に一度の一般公開には、体験をしながら防災を学ぼうと、親子連れなど約2200人が参加しました。ドライアイスとペットボトルを使って竜巻の渦を発生させる実験では、子ども