専用ブルーを纏った限定車が登場！アウディ ジャパンは2026年4月14日、同社のプレミアムコンパクトモデル「A3スポーツバック）」および「A3セダン）」に、特別仕様車「edition S line plus（エディションSラインプラス）」を設定し、全国のアウディ正規ディーラーを通じて発売を開始しました。今回発表された限定モデルは、スポーティなグレードである「30 TFSI S line」をベースに、多彩な専用装備や特別装備を追加した、集大