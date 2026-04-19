「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月12日、自身のインスタグラムを更新。黒ミニスカコーデを披露した。シンプルコーデで際立つ「別格」の美しさ生見さんは、「よく見たら眼鏡乗ってます」といい、頭に眼鏡をのせて、グレーニットと黒ミニスカを合わせたファッションを投稿。「いいてんき」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、水色のシャツとグレーのニットを重ね着し、黒のミニ