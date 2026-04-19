帯広市は19日、25年度のばんえい競馬において活躍した競走馬、生産者、調教師、騎手などを表彰する「ばんえいアワード2025」の各部門の受賞馬、受賞者を発表した。年度を通じて最も優秀なパフォーマンスを発揮した馬をファン投票を基に選ぶ「ベストホース（帯広市長賞）」には、メムロボブサップ（牡10）を選出した。ファン投票では応募総数の61.2％に上る2304票を獲得。歴代最多重賞勝利数の記録を更新（26勝）し、「ばんえ