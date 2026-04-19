◇東京六大学野球春季リーグ戦法大11―4立大（2026年4月19日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、法大は11―4で立大を下し、開幕2連勝で勝ち点を1とした。「5番・DH」で出場した井上和輝捕手（2年）は2試合連続の本塁打を放つなど2安打3打点の活躍を見せた。2日連続の快音が響いたのは9―2の8回。1死一塁から右越えに2ラン。「ずっとインコースを攻められていてそこに三振していたので、高めの真っすぐを打てて