俳優の仲野太賀（33）は19日、滋賀・高島市内で開かれた主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークイベントに出演。クイズコーナーでは爆笑を誘った。主役・豊臣秀長（小一郎）を演じる仲野は徳川家康役の松下洸平（39）、前田利家役の大東駿介（40）、石川数正役の迫田孝也（49）らと登場。倍率19倍の難関を突破して参加した1000人のファンを前に軽快なトークを繰り広げた。前回12日放送の第14話で、