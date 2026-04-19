コメディエンヌのパク・ジソンさんが、この世を去ってから6年経ったが、彼女は依然として皆の心のなかに生きている。特に、彼女と喜怒哀楽をともにしたKBS 22期のお笑い芸人の同期たちは、彼女を忘れることなく胸に刻んでいる。【写真】東方神起のイベントでもMC務めたパク・ジソンさん去る2020年11月2日、パク・ジソンさんはこの世を去った。当時、彼女はソウル麻浦（マポ）区の自宅で、母親とともに亡くなっているのが発見された