秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは１９日、東京都豊島区の東京芸術劇場で「がん患者さんが歌う第九チャリティーコンサート２０２６」を鑑賞された。公益財団法人がん研究会などの主催で、２０〜８０歳代のがん患者やその家族ら約１９０人がオーケストラの演奏に合わせてベートーベンの「交響曲第９番」を披露。お二人は患者たちの美しい歌声に聞き入り、合唱が終わると、数分間にわたって盛んに拍手を送られていた。