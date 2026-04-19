◇学生アメフト交流戦KGボウル関学大48―0慶大（2026年4月19日MKタクシーフィールドEXPO）調整段階でも、ベストパフォーマンスは発揮できる。関学大にとって、2026年初戦。一昨年の関東3位に食い込んだ慶大を48―0と一蹴した。序盤は昨年までの主力がきっちり仕事して、中盤以降は伸びしろが期待される下級生中心のメンバーが躍動。内容ある白星を手にして、LB倉田倉田雅琉主将（4年）も納得顔でうなずいた。「まずま