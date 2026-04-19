アメリカとイランの停戦期限が21日に迫る中、イランがホルムズ海峡の再封鎖を主張するなど、緊張が続いています。2回目の協議の日程は決まっておらず、交渉の先行きは見通せない状況です。イラン革命防衛隊は18日、アメリカが海上封鎖を続け、停戦合意に違反しているとして、ホルムズ海峡を再び封鎖したと主張しました。そのうえで、海峡に接近する船舶は敵とみなし、標的になると警告しています。こうした中、アメリカのニュース