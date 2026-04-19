コーセーの化粧品ブランド、雪肌精が4月18日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）を起用したプロモーショントラックの動画を公開した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「#大谷翔平 選手が雪肌精の日焼け止めを使うチャンスを運んでくる…！」と公開された