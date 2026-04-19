◇NBAプレイオフ レイカーズ107ー98ロケッツ(日本時間19日、クリプトドットコム・アリーナ)NBAは日本時間19日、プレイオフが開幕し、西地区4位のレイカーズと西地区5位のロケッツが対戦しました。第1Qを33-29で終えると、第2Q開始からレブロン・ジェームズ選手と息子のブロニー・ジェームズ選手が親子出場。3分50秒間、41歳の“レジェンド”がNBAのプレイオフで息子とともに新たな歴史の1ページを刻みます。試合は、父がスタメン出