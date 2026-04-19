4月16日、シンガーソングライターのあいみょんが、Instagramのストーリーズで近影写真を投稿した。二の腕には “タトゥー” が入っており、SNSで注目を集めている。あいみょんは、3月2日から4月21日まで、ファンクラブツアーを開催中。16日は愛知県豊橋市でライブを開催していた。「公演後、Instagramのストーリーズに2枚の写真と1本の動画を投稿しました。1枚めの写真では、Tシャツにジーンズとラフなスタイルのあいみょんさ