4月16日、シンガーソングライターのあいみょんが、Instagramのストーリーズで近影写真を投稿した。二の腕には “タトゥー” が入っており、SNSで注目を集めている。

あいみょんは、3月2日から4月21日まで、ファンクラブツアーを開催中。16日は愛知県豊橋市でライブを開催していた。

「公演後、Instagramのストーリーズに2枚の写真と1本の動画を投稿しました。1枚めの写真では、Tシャツにジーンズとラフなスタイルのあいみょんさんが、右腕を頭の上に掲げてカメラに向かって微笑んでいますが、二の腕近くにタトゥーが入っていたのです。

また、Tシャツは少し短めの丈で、腕をあげた際にお腹が見えていました」（スポーツ紙記者）

へそ出し “二の腕タトゥー” 姿に関して、Xでは

《お花？？のタトゥーって入ってたっけ？！》

《あいみょんタトゥー増えた！！！！！？気のせい？！！！》

など、驚く声があがっている。あいみょんのタトゥーは、少し前に大きな注目を集めた。

「2025年8月のファッション誌『GINZA』の表紙を務めた際、左腕に人の形のような絵柄のタトゥーが見え、SNSで話題になりました。今回の写真では、右腕にアルファベットのEを鏡文字にしたようなものと、花のようなものの2つが写っていたのです。以前よりタトゥーが増えたのではないかと考える人もいたようです」（芸能記者）

あいみょんは2016年にメジャーデビューし、2026年でデビュー10周年を迎える。周年イヤーを前に、ビジュアルの変化も話題にあがっていた。

「2025年1月のXでは、眉毛をブリーチして金髪にした写真を投稿。10月には、トレードマークだった黒髪ロングヘアをばっさり切り落とし、ショートカットになりました。

あいみょんさんは50センチ切ったことを明かし、断髪の理由に関して、31センチ以上の髪の毛だけを使って作る医療用ウィッグに自分の髪を寄付するヘアドネーションのためであると説明していました。

デビュー以来、飾らない素朴なイメージが浸透し、幅広い世代に認知されていましたが、タトゥーや眉毛の脱色など、“イメチェン” が続き、これまでのイメージから脱却するような動きが見られます」（同）

デビュー10周年、あいみょんはどんなパフォーマンスを見せるのか。