レンジで加熱するだけで手軽に作れる粉ふきいも。粉チーズと塩、粗びき黒こしょうで仕上げることで、シンプルながらしっかり味が決まります。ほくっとしたじゃがいもの食感に、チーズのコクがよく合い、あとを引くおいしさに。あと一品ほしいときや、お弁当にも活躍する一品です。レンジ粉ふきいも材料（2人分）じゃがいも（小）……2個（約250g）粉チーズ……大さじ1塩・粗びき黒こしょう作り方（1）じゃがいもを加熱するじゃがい