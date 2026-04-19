日本ハムの新庄剛志監督（54）が19日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。監督就任5年目で1度も足を運んでいない北海道の場所を明かした。「プライベート、ちょっと軽く聞いてもいいですか？インドア派、アウトドア派どっちですか？」と木村拓哉から質問された指揮官。「監督になったらインドア派」と即答すると、木村は「嘘でしょ」と声を張り上げた。「選手の時はバリバリア