【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グローバルヒップホップグループ・H//PE Princess（ハイプ プリンセス）が、4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に出演。「DAISY (H//PE P ver.)」「gOOd! (H//PE P ver.)」の2曲を日本のファンに披露した。彼女たちが日本開催のファッションイベントに出演するの