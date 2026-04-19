“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが19日、自身のインスタグラムを更新。大学の入学式のショットを公開しました。 【写真を見る】【 本田紗来 】 「入学式の時の写真です」大学生活へ意気込み「あたたかく素敵なお友達や先輩方に出会うことができ、充実しています1日1日大切に、頑張りますっ」本田紗来さんは「入学式の時の写真です♥」と綴ると、写真をアップ。R