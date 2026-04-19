まもなく40周年＆ラストランの8000形「ポールスター」北大阪急行電鉄が2026（令和8）年4月22日より、同社の8000形「ポールスター号」の営業開始40周年を記念し、特別ポスター展示や専用ヘッドマークの掲出、写真撮影会などの特別企画を実施します。【画像ギャラリー】記念企画の概要と「デビュー当時の8000形」を写真で見る8000形「ポールスター号」は、1986（昭和61）年7月1日にデビュー。「より高度な安全輸送の確立」と「よ