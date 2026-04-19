まもなく40周年＆ラストランの8000形「ポールスター」

北大阪急行電鉄が2026（令和8）年4月22日より、同社の8000形「ポールスター号」の営業開始40周年を記念し、特別ポスター展示や専用ヘッドマークの掲出、写真撮影会などの特別企画を実施します。

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8000形「ポールスター号」は、1986（昭和61）年7月1日にデビュー。「より高度な安全輸送の確立」と「より快適なサービスの提供」を基本コンセプトとして設計され、北の空に輝く北極星になぞらえ、「ポールスター号」と名付けられました。

本車両は当時、アルミ合金製の軽量車体やVVVFインバータ制御を採用するなど、性能や仕様、車内装備が高く評価されました。デビュー翌年の1987（昭和62）年には、鉄道友の会が制定する「ローレル賞」も受賞しています。

また、当初は8両編成でしたが、乗り入れ先である大阪市営地下鉄（現・大阪メトロ）御堂筋線の延伸に伴い、1987年に9両、1995（平成7）年には10両編成に。2026年4月現在でも3編成が運行しており、7月1日にはデビュー40周年を迎えます。

一方、新しい9000形が2014年から導入されており、8000形は現役編成のうち8003編成が2027年1月ごろに、また残りの2編成も運行を順次終了し、今後新造車に置き換えられていく予定です。

5月30日（土）からは、記念ヘッドマークとワンポイントラッピングが8000形の全3編成に施されます。デザインは「40」の数字を貫く垂直のラインで、同社の南北に延びる路線を視覚的に表現したとのこと。12月中旬ごろまでの期間限定仕様となります。

このほか、5月からは記念グッズとして「3連アクリルキーホルダー」（700円）と「缶バッジ」（各500円）が販売される予定です。