◇プロ野球セ・リーグ 阪神-中日(19日、甲子園球場)中日の先発・郄橋宏斗投手が6回途中6失点で降板となりました。郄橋投手は初回に2点の援護をもらいますがその裏、1アウトランナー2塁で森下翔太選手にタイムリーを打たれ失点。さらに佐藤輝明選手にはタイムリースリーベースを打たれると、大山悠輔選手には内野ゴロでランナーがかえり、勝ち越しを許しました。それでも直後の2回に石伊雄太選手の2ランホームランで逆