◇MLB ダイヤモンドバックス 6-2 ブルージェイズ(日本時間19日、チェイス・フィールド)ブルージェイズ・岡本和真選手が「7番・サード」で先発出場し、同点打含む2安打で4試合ぶりのヒットを記録しました。試合前時点で3試合連続無安打、打率.188としていた岡本選手。この日の第1打席は、カウント1-2と追い込まれてから外角低めの変化球にバットを出しかけ中途半端なスイングとなります。しかし止めたバットに当たった打球は一二塁