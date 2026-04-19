◇MLB ダイヤモンドバックス 6-2 ブルージェイズ(日本時間19日、チェイス・フィールド)

ブルージェイズ・岡本和真選手が「7番・サード」で先発出場し、同点打含む2安打で4試合ぶりのヒットを記録しました。

試合前時点で3試合連続無安打、打率.188としていた岡本選手。この日の第1打席は、カウント1-2と追い込まれてから外角低めの変化球にバットを出しかけ中途半端なスイングとなります。しかし止めたバットに当たった打球は一二塁間を破り、ライトへのヒットに。運も味方に付けた一打で4試合ぶり&13打席ぶりの安打となります。

第2打席を空振り三振し、迎えた第3打席は1点を追う6回、2アウト2塁と一打同点のチャンス。ここで直球を三遊間へはじき返し、レフトへの同点タイムリーを放ちました。

第4打席は空振り三振に倒れ、この試合は4打数2安打1打点2三振。4試合ぶりのマルチ安打となり、打率も.205と再び2割台に戻しました。

なおチームは8回に勝ち越しを許し4連敗。20試合を消化し7勝13敗で、ア・リーグ東地区最下位に沈んでいます。