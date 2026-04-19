お笑いコンビ、ニッチェの江上敬子（41）近藤くみこ（42）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。賞金が出るお笑いライブに勝ちまくり、“山賊”と呼ばれていた過去が明かされた。オダウエダ植田紫帆（34）はニッチェについて「昔から地下ライブとかでも賞金があるようなバトルライブとかめっちゃ勝ってて、賞金狩りって言われてたんですよ」と明かした。牧野も「賞金稼ぎ過ぎて、裏で