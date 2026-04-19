雷部屋への入門を発表した垣添玄空。左は父で師匠の雷親方。右は母の栄美さん＝19日、東京都墨田区の雷部屋大相撲の雷親方（元小結垣添）の長男、埼玉栄高相撲部出身の垣添玄空（18）＝東京都出身＝が19日、東京都墨田区の雷部屋で入門を発表し「気合を入れて全力を出し切る」と抱負を語った。夏場所（5月10日初日・両国国技館）の初土俵を目指し、5月1日の新弟子検査を受検する。垣添は180センチ、115キロで激しい動きが持ち