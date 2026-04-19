マリニン選手、新愛車はホンダ車？フィギュアスケート男子で世界選手権3連覇を果たしたイリア・マリニン選手が、2026年4月8日に自身のインスタグラムを更新しました。投稿では、愛車との2ショットを公開しており、その写真に写り込んだモデルが注目を集めています。公開された写真には、ホンダの大型SUV「パスポート」が写っています。【画像】超カッコイイ！ 「マリニン選手」×“愛車”「ホンダ車」を画像で見る！パスポー