NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演した俳優・白石聖が、このほど愛知・徳川美術館に来場した。NHK大河ドラマ特別展『豊臣兄弟！』（4月18日〜6月14日、徳川美術館・名古屋市蓬左文庫）の開幕にあわせたもので、作品を鑑賞しながら心境を語った。【写真】NHK大河ドラマ特別展『豊臣兄弟！』の展示に見入る白石聖白石は『豊臣兄弟！』で、主人公・小一郎（仲野太賀）の幼なじみで初恋の相手・直役を演じた。名古屋の特別展では