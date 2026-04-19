初代タイガーマスクが主宰する「ストロングスタイルプロレス」は19日、後楽園ホールで28日に行われる「THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary初代タイガーマスク45周年記念特別イベント」の追加対戦カードを発表した。“レジェンド王者祭り”タッグマッチで船木誠勝（フリー）＆村上和成（フリー）vs関本大介（フリー）＆真霜拳號（2AW）。このカードは初代タイガーマスクが2005年団体旗揚げ時に制定した「レジェンド