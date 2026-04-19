初代タイガーマスクが主宰する「ストロングスタイルプロレス」は19日、後楽園ホールで28日に行われる「THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary初代タイガーマスク 45周年記念特別イベント」の追加対戦カードを発表した。“レジェンド王者祭り”タッグマッチで船木誠勝（フリー）＆村上和成（フリー）vs関本大介（フリー）＆真霜拳號（2AW）。

このカードは初代タイガーマスクが2005年団体旗揚げ時に制定した「レジェンド王座」で団体最高峰のシングル王座。初代タイガーマスク 45周年記念に歴代王者4人が集結し、夢の激突。「ストロングスタイルプロレス」のリングでしか味わえない注目の戦い。初代タイガーマスクに響く、ストロングスタイルの魂の系譜を堪能したい！

参戦する船木誠勝は「初代タイガーマスク デビュー45周年記念大会 レジェンド王者祭りタッグマッチ。村上選手の殺気。関本選手のパワー。真霜選手の妖艶さ。その中に混じり船木誠勝のストロングスタイルを見せたいと思います。全員が元レジェンド王者。勝った選手が次期挑戦者になっても良いくらいの試合。自分の中では次期挑戦者決定試合とします」とコメント。村上和成は「記念イベント大会にぜひ、出場していただけないでしょうかと平井代表から連絡があり、コンセプトと思いを永遠2時間聞かされ、“逆YES or Hi”を突きつけてきやがった。いゃあー、あっぱれ！あっぱれ！まあ、“他力本願”で引っかき回してやるので楽しみにしとけよ！」と不敵。

関本大介は「お久しぶりのお相手なのでとても光栄に思います。でも僕のパートナーはとても心強いし、お付き合いが長いので、“no problem”です」と言えば、真霜拳號は「初代タイガーマスク45周年、おめでとうございます。また、この特別なイベントで試合が出来るということ、とても光栄に思います。カードもストロングスタイルプロレスならではというか、ここでしか組まれないであろう組み合わせで、気合入りますね。船木選手、村上選手相手に、自分なりのストロングスタイルで勝負したいと思います」とコメントしていた。