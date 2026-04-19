（台北中央社）たばこの煙がない「スモークフリーシティー」を推進する台北市は、屋外の喫煙エリアや喫煙室の整備を進めている。同市政府研究発展考核委員会の殷瑋（いんい）主任委員は17日、繁華街・西門エリアの3カ所で、煙が室外に漏れにくい負圧型の喫煙室を建設していると紹介した。殷氏はフェイスブックに投稿した動画で、整備の状況について説明。負圧型の喫煙室は台湾で初となると述べた。蒋万安（しょうばんあん）