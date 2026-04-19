スタッド・ランス中村敬斗がリーグ戦2桁得点に到達したフランス2部スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗がリーグ戦2桁得点に到達した。スタッド・ランスは現地時間4月17日にリーグ・ドゥ第31節でレッドスターと対戦。3-2で3試合ぶりの白星を挙げた。先発した中村は前半6分、ボックスの中央で味方からのパスを受け、GKとの1対1を冷静に沈めて先制ゴールを記録した。5試合ぶりのゴールで今季10得点目となった。1部リーグ・ア